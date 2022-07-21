Липень, 21 в 14:51

Візит російського президента Володимира Путіна до Ірану був прохідним та не приніс жодних результатів.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

За його словами, цим візитом Путін хотів показати, що в нього є хоч якась підтримка. Проте зустріч із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі не принесла жодного результату.

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– Це був абсолютно прохідний візит. Путіну потрібно було продемонструвати, що у нього у світі є хоч якась підтримка, і він створює хоч якусь коаліцію, і ця коаліція допомагає обходити міжнародні санкції… Результатом цього візиту не було нічого. Іран взяв ситуацію на паузу. Іран висловився, що він проти Сполучених Штатів Америки, але ніяких конкретних дій поки робити не буде, – зауважив Денисенко.

На думку радника міністра внутрішніх справ, Путін приїхав до Ірану не з позиції сили, а у ролі прохача зброї, але так нічого не отримав.

За словами Денисенка, Іран все ще сподівається на якісь ядерні угоди зі світом, на зняття санкцій, тому намагається грати у подвійні ігри.

Раніше політичний експерт Володимир Фесенко заявив, що від візиту президента РФ Володимира Путіна до Ірану не варто очікувати якихось сенсаційних рішень чи змін ситуації навколо України.