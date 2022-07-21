Липень, 21 в 10:25

Сьогодні вранці у стінах Квіринальського палацу голова уряду Італії Маріо Драґі заявив про свою відставку з посади.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

За даними видання, Маріо Драґі рано-вранці прибув до резиденції, щоб офіційно оформити свою відставку з посади прем’єр-міністра, що є чистою формальністю. Вчора Драґі відправив у відставку італійський парламент.

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Прем’єра зустріли оплесками члени його уряду та Палати представників.

У своєму зверненні до присутніх Драґі подякував за підтримку і за всю виконану роботу.

ОНОВЛЕНО о 11.40

Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв у себе прем’єр-міністра Маріо Драґі та погодив його відставку. Проте президент наголосив, що уряд залишається при владі для вирішення поточних справ.

Нагадаємо, це вже вдруге, коли Драґі оголошує про свою відставку з посади прем’єра. 14 липня він заявив, що подасть у відставку на тлі політичної кризи в Італії.