Липень, 21 в 13:20

Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський президент Володимир Путін помиляється, вважаючи, що може виграти війну на виснаження проти України.

Про це повідомляє Sky News.

Бернс також нагадав, що Путін глибоко помилився, що його армія може захопити Київ упродовж перших кількох днів вторгнення.

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За словами директора ЦРУ, Путін вважає своєю місією відновити Росію як велику державу, і головним чинником цього є контроль над Україною.

– Він наполягає на тому, що Україна – не справжня країна, а справжні країни дають відсіч, – сказав Бернс.

Вільям Бернс упевнений, що Кремль продовжить війну на виснаження, вважаючи, що західна підтримка України похитнеться.

Що стосується можливих проблем зі здоров’ям Путіна, то, за словами Бернса, російський президент, ймовірно, надто здоровий.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Путін може використовувати ядерні погрози, щоб стримувати контрнаступ Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області.