Липень, 21 в 19:05

Після десятиденного технічного обслуговування газ знову почав надходити з Росії газопроводом Північний потік-1 до Німеччини.

Як пише німецьке видання Der Spiegel, компанія-оператор Північний потік-1 підтвердила, що постачання газу відновилося.

За даними оператора та Федерального мережевого агентства Німеччини, обсяг постачання приблизно такий самий, як і до проведення ремонтних робіт, тобто становить близько 40% від максимальної потужності.

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Трубопровід було виведено з експлуатації 11 липня на десять днів для проведення планового технічного обслуговування. Напруженість була висока через сумніви, чи Росія справді знову ввімкне газовий кран і який обсяг газу піде.

– Однак невизначеність щодо постачання газу з Росії зберігатиметься, оскільки обсяг, що проходить трубопроводом, може змінюватися щодня. Зазвичай це зрозуміло лише напередодні, коли транспортні потужності бронюються в оператора Gascade, так звані номінації. Оператор уже оголосив у середу, що газ, ймовірно, знову піде, – пише видання.

При цьому Spiegel зазначає, що обсяг постачання істотно впливає на ціни на газ.

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Росія вже скоротила постачання газу Північним потоком-1 до початку ремонтних робіт на 40%. Як причини російський уряд назвав технічні проблеми і відсутність турбіни Siemens Energy, що ремонтується. У зв’язку з цим російська державна компанія Газпром поклала провину за зрив поставок на форс-мажорні обставини.

Турбіна компресора була відремонтована в Канаді і довгий час не постачалася до Росії через західні санкції. Нещодавно Канада вирішила передати турбіну Німеччині. У неділю, 19 липня, як повідомляється, турбіна була доставлена ​​до Німеччини літаком.

Скорочення постачання газу поставило у скрутне становище і найбільшого імпортера газу в Німеччині, компанію Uniper. Зараз компанія веде переговори про пакет заходів щодо порятунку з федеральним урядом та своїм основним фінським акціонером Fortum.

Обсяг поставок найближчими місяцями, ймовірно, вплине, наприклад, на економіку Німеччини, а також на приватних споживачів, оскільки це позначиться на цінах на газ. Він також може відіграти вирішальну роль у тому, наскільки Німеччина зможе заповнити свої газові сховища до настання холодів і чи не виникне дефіцит газу.

При цьому віцеканцлер Німеччини та міністр енергетики Роберт Хабек заявив, що ФРН та країни ЄС мають зберігати готовність на випадок, якщо Росія вирішить перекрити кран газопроводу Північний потік-1.

– Ми не можемо покладатися на зобов’язання Газпрому, – сказав Хабек, якого цитує CNN.

За його словами, постачання газу на рівні 40% є недостатнім для майбутньої зими, а Росія використовує занадто велику силу, щоб шантажувати Європу та Німеччину.

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