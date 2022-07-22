Липень, 21 в 21:54

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс збільшила відрив від колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, який теж претендує на посаду лідера Консервативної партії.

Згідно з результатами опитування YouGov, Трасс отримає голоси 62% консерваторів, а Сунак – 38%.

Наразі перевага становить 24% порівняно з 20% відривом двома днями раніше.

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Також повідомляється, що Трасс лідирує у всіх вікових категоріях, серед чоловіків і жінок, а також серед тих, хто голосував за Brexit. Єдина категорія, в якій перемагає Сунак, – це ті, хто виступив проти виходу країни з ЄС.

За даними ЗМІ, це несподіваний поворот, тому що Трасс підтримувала членство в ЄС, коли Сунак виступав за Brexit.

Зазначимо, Сунак був лідером протягом п’яти турів голосування в парламенті, але опитування показують, що зараз він є аутсайдером гонки.

Варто додати, що про переможця прем’єрських перегонів стане відомо 5 вересня, коли оголосять результати голосування членів партії.

21 липня британський парламент йде на канікули. За цей час члени Консервативної партії, яких приблизно 160 тис., голосуватимуть поштою за нового лідера.