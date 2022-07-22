Ізраїль завдав ракетного удару по іранському заводу БПЛА

Липень, 22 в 18:17

Вранці 22 липня армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару та знищила іранський пункт збирання БПЛА в передмісті Дамаска.

За даними моніторингової групи Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, в результаті атаки загинули щонайменше вісім осіб.

Серед них – троє людей не сирійської національності, двоє представників ліванської шиїтської ісламістської організації Хезболла та троє солдатів.

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У SOHR підтвердили, що удар прийшовся на завод, де зберігалися безпілотні літальні апарати, виготовлені за іранською технологією. Об’єкт повністю зруйнований.

Також були атаковані і військові бази, на яких перебувають іранські сили. Зазначається, що це була 18-та атака Ізраїлю на Сирію у 2022 році.

Нагадаємо, за даними США, Іран може поставити Росії дрони. Вони за характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони Hermes 450 та MQ-1 Predator.

Для огляду бойових безпілотників росіяни щонайменше двічі відвідували Іран за місяць.