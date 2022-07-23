Липень, 22 в 21:34

Ближче до вечора 22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоди щодо експорту зерна з морських портів України.

Показником напружених переговорів стало те, що український представник підписував угоду з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй, а не безпосередньо із представником Кремля. При цьому Росія підписала дзеркальну угоду з Анкарою та ООН.

Раніше Росія часто звинувачувалась у блокаді чорноморських портів України, через що стало неможливим вивезення української агропродукції, що поставило під загрозу глобальне продовольче забезпечення, особливо в країнах Африки.

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При цьому Кремль регулярно заперечував свою відповідальність за продовольчу кризу, прикриваючись поясненнями про західні санкції, які нібито уповільнювали російський експорт продовольства та добрив. А українська сторона, на думку Москви, винна у тому, що мінувала свої прибережні зони, коли у Чорному морі стоїть флот РФ.

Факти ICTV зібрали реакцію глав західних держав, їхніх відомств та окремих політиків на підписання зернової угоди.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зауважив, що незаконне вторгнення Росії до України поставило мільйони людей під загрозу голоду.

– Сьогоднішня угода у Стамбулі – це крок у правильному напрямку. Ми закликаємо до його якнайшвидшого виконання… ЄС має намір продовжувати допомагати експорту українського зерна, – написав він.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо попередив, що західні країни уважно стежитимуть за тим, щоб угода щодо експорту зерна, досягнута між Україною та Росією у п’ятницю, не поставила українські території під загрозу подальшого вторгнення РФ.

– G7 тісно співпрацює з такими партнерами, як Туреччина та інші країни, щоб переконатися, що ми зможемо вивезти зерно з України в ті місця у всьому світі, де воно необхідне, не наражаючи на ризик суверенітет та захист України, – запевнив Джастін Трюдо.

При цьому в коментарі журналістам AFP Трюдо зазначив, що Росія, окрім глобальної продовольчої кризи, спровокувала ще й глобальну енергетичну кризу своїм вторгненням в Україну. Тепер, за його словами, “решті з нас доводиться дуже, дуже наполегливо працювати над тим, щоб спробувати пом’якшити ці проблеми у всьому світі”.

Прем’єр Трюдо додав, що “впевненість Канади в надійності Росії практично дорівнює нулю”.

Міністр закордонних справ Великої Британії та одна з головних кандидатів на посаду британського прем’єр-міністра Ліз Трасс написала, що через “варварське вторгнення Путіна в Україну” деякі з найбідніших і найуразливіших людей у ​​світі ризикують залишитися без їжі.

– Життєво важливо, щоб українське зерно потрапило на міжнародні продовольчі ринки, і ми вітаємо Туреччину та генерального секретаря ООН за їхні зусилля щодо укладання цієї угоди. Велика Британія та наші союзники наполегливо домагалися того, щоб досягти цієї мети. Тепер ця угода має бути реалізована, і ми стежитимемо за тим, щоб дії РФ відповідали її словам, – наголосила вона.

Глава МЗС Британії додала, що для забезпечення довгострокового повернення до глобальної безпеки та економічної стабільності Володимир Путін має закінчити війну та вивести війська з України.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я з АКТ-акселератора Карл Більдт переконаний, що реалізація угоди покаже, чого дійсно було досягнуто.

Міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Нідерландів Лізі Шрайнемахер нагадала, що зерно, яке експортуватиметься з України, життєво потрібне мільйонам людей.

– Тепер необхідно, щоб угода була повністю виконана всіма сторонами. Нідерланди готові надати необхідну допомогу, – обіцяє вона.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде написала, що її країна вітає зернову угоду, та наголосила, що критично важливим є виконання домовленостей.

У МЗС Італії також привітали угоду між сторонами “щодо зняття фактичної блокади чорноморських портів України”, щоб відновити експорт зерна по всьому світу.

– Важливий крок для пом’якшення глобальної продовольчої кризи, – йдеться у повідомленні італійського міністерства.

У МЗС Австрії назвали зернову угоду “вкрай необхідною” для подолання глобального дефіциту продовольства, “викликаного російською агресією проти України”. У міністерстві розраховують, що домовленості між сторонами буде негайно виконано.

Держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зернової угоди зв’язався з главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити продовження надання допомоги у сфері безпеки та підтримки України у вирішенні глобальної кризи продовольчої безпеки, спричиненої “війною на вибір” Кремля. Про це написав він у Twitter.

Примітно, що на момент публікації жоден із лідерів Німеччини, Франції та Іспанії, як і їхні зовнішньополітичні відомства чи глави МЗС, не відреагували на угоду.