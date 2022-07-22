Липень, 22 в 18:51

Сьогодні, 22 липня, між Україною, Туреччиною та ООН у Стамбулі було підписано угоди про створення механізму експорту зерна з чорноморських портів України.

На знак того, наскільки напруженою є ситуація, Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН, а не безпосередньо з Росією – причому Росія підписала дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН.

Угода стосується трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного. На їхню частку припадає трохи більше половини морського експорту зерна України у сезоні 2020-21 років.

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Світові лідери та аналітики, а також українська влада неодноразово звинувачували Кремль у блокуванні експорту українського зерна, що ставить під загрозу різні комерційні та транспортні судна, а також створює глобальну продовольчу кризу у світі та особливо в країнах Африки. При цьому Москва заперечує свою відповідальність за загострення продовольчої кризи, звинувачуючи натомість західні санкції у уповільненні власного експорту продовольства та добрив, а Україну – у мінуванні своїх чорноморських портів.

Факти ICTV зібрали реакцію іноземних ЗМІ на підписання зернової угоди.

Британський мовник BBC пише, що угода щодо експорту зерна між Росією та Україною за посередництва Туреччини та ООН є важливим початок та переворотом для турецької дипломатії.

З посиланням на колишнього заступника Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй лорда Меллок-Брауна, мовник пише, що ціни на пшеницю на міжнародних ринках почали падати і багато в чому це пов’язано з проблемами розподілу, цінами та доступністю, сказав він.

– Це буде продовжуватися, тільки якщо угода просуватиметься і долатиме труднощі… Я думаю, ми повинні відзначити це як важливий початок, – зазначив Меллок-Браун.

Він зазначає, що це є показником масштабного розширення присутності Туреччини на африканському континенті та справжнім дипломатичним ривком Анкари.

– Ця (операція, – Ред.) різко посилить її вплив в Африці (яка постраждала від зростання цін на продовольство, – Ред.) і в той же час покаже, що, на відміну від своїх союзників по НАТО, вона все ще здатна впливати на Росію та Москву, – сказав колишній заступник генсека ООН.

При цьому економічний кореспондент Дхаршині Девід із британського медіа Бі-Бі-Сі зазначає, що зернова угода є лише першим кроком у складному процесі, проте вона дає таку необхідну надію для сторін.

По-перше, пише вона, це дає надію для українських фермерів, які зазвичай експортують лише п’яту частину від звичайного обсягу – мільйони тонн зерна забивають сховища, необхідні для поточного врожаю.

З посиланням на торгового представника України Дхаршині Девід пише, що українське виробництво агропродукції працює на 80% від звичайного рівня, а перебої були меншими, ніж побоювалися.

– Але цю продукцію необхідно відвантажити і продати, щоб фермери могли думати про наступний посівний сезон і майбутні врожаї, – зазначає кореспондент ВВС.

По-друге, зернова угода також дає надію для країн, яким довелося шукати альтернативу українському зерну, від якого вони залежать.

– І це надія для всіх нас – на припинення стрімкого зростання цін на хліб насущний, – написала вона.

Згідно з її матеріалом, це диктується цінами на пшеницю на міжнародних товарних ринках, які значною мірою залежать від настроїв ринку. Але для того, щоб це полегшення продовжилося, необхідно, щоб дії почались негайно.

Водночас британське видання The Guardian пише, що угода дозволить експортувати мільйони тонн зерна з блокованих чорноморських портів, що може запобігти загрозі катастрофічної світової продовольчої кризи.

А американська газета New York Times зазначає, що це перший випадок, коли представники обох країн публічно підписали угоду на церемонії підписання з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Газета NYT додає, що хоч офіційні особи різних сторін кажуть, що ця угода здатна збільшити потік пшениці в Сомалі протягом кількох тижнів, запобігаючи повномасштабному голоду, і має призвести до поступового зниження світових цін на зерно. При цьому враховуючи, наскільки крихкою є угода через війну, що продовжується, ринки зерна навряд чи відразу повернуться до нормального життя.

Інше американське видання – Bloomberg – пише, що підписання між сторонами угоди може допомогти пожвавити торгівлю сільськогосподарською продукцією одного з найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи та олії.

Якщо це станеться, то це допоможе послабити напружені світові постачання зерна та зняти деякий тиск із цін на продовольство, які останніми місяцями підскочили до рекордних рівнів.

– Однак залишається багато логістичних перешкод, і невідомо, як швидко просуватиметься експорт в умовах війни в Україні. Україна стикається з проблемами, починаючи з пошуку достатньої кількості суден для перевезення відкладеного зерна та закінчуючи отриманням страховки для покриття операцій, пише видання.

Успіх плану, зазначає Bloomberg, також залежить від гарантій безпеки з боку Москви та виконання президентом Володимиром Путіним своєї частини угоди, тоді як Кремль продовжує анексію окупованих земель та наступ на сході України.

Також видання, посилаючись на аналітика з Rabobank Майкла Магдовиця, пише, що угода також надасть більше впевненості місцевим фермерам, які восени мають прийняти ключове рішення про те, на якій площі засівати озимі зерновими культурами, такими як пшениця, попит на які у світі особливо обмежений. .

The Washington Post вказує на кілька прогалин у підписанні угоди. По-перше, те, що текст угод не було негайно опубліковано. Це пояснили представники ООН, говорячи, що угода про постачання українського зерна ґрунтується на складному режимі, який встановлює безпечні канали через Чорне море та інспекції, які гарантують, що зброя не буде відправлена ​​в Україну цими каналами.

По-друге, видання зазначає, що не буде військового супроводу судів, а їхнє проходження контролюватиметься з координаційного центру у Стамбулі, в якому працюватимуть представники сторін угоди.

При цьому, як і інші видання, WP пише, що паралельна угода має полегшити експорт зерна та добрив із Росії, хоча його корисність була незрозуміла, оскільки ці товари не підпадають під санкції Сполучених Штатів та Європейського союзу.

Фото: Олександр Кубраков