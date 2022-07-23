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Харків став би правильним місцем для трибуналу над військовими злочинцями РФ – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Харків став би правильним місцем для трибуналу над військовими злочинцями РФ – Резніков
Фото: Міноборони

Після перемоги України над російською агресією Харків став би правильним місцем для трибуналу військових злочинців РФ.

Житловий масив Салтівка – одне з наймасштабніших місць злочинів окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото: Міноборони України

Резніков зауважив, що за кількістю населення Харків дорівнює Маріуполю, який перебуває під тимчасовою окупацією та зруйнований російською армією.

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