Липень, 23 в 12:50

Після перемоги України над російською агресією Харків став би правильним місцем для трибуналу військових злочинців РФ.

Житловий масив Салтівка – одне з наймасштабніших місць злочинів окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков зауважив, що за кількістю населення Харків дорівнює Маріуполю, який перебуває під тимчасовою окупацією та зруйнований російською армією.