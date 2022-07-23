Липень, 23 в 14:00

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) провело дослідження щодо китайської компанії Huawei через побоювання, що її обладнання може перехоплювати та передавати Пекіну секретну військову інформацію.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на численні джерела, зокрема в органах нацбезпеки США.

Останнім часом ФБР та інші федеральні агентства здійснюють інтенсивну контррозвідувальну діяльність, зосереджену на різкому посиленні шпигунства Китаю на території США протягом десятиліття.

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Як заявив в інтерв’ю CNN директор ФБР Крістофер Рей, відомство розпочинає нове контррозвідувальне розслідування щодо Китаю кожні 12 годин. І зараз, ймовірно, здійснюється близько 2 тис. розслідувань.

Журналісти CNN зазначають: серед найбільш тривожних фактів, з’ясованих ФБР, – виявлення обладнання китайського технологічного гіганта Huawei, яке було встановлене на вежах стільникового зв’язку поблизу американських військових баз на Середньому Заході.

– Згідно з численними джерелами, знайомими з цим питанням, ФБР встановило, що обладнання здатне перехоплювати та порушувати вкрай засекречені комунікації Міністерства оборони США, зокрема ті, які використовує Стратегічне командування США, котре наглядає за ядерною зброєю країни, – йдеться в матеріалі.

Що відомо про розслідування щодо Huawei

Як уточнює CNN, це розслідування ФБР розпочалося щонайменше за часів президентства Барака Обами. Офіційні особи не розповідали на загал про його результати. А тому поки що незрозуміло, чи дійсно якісь секретні дані були перехоплені за допомогою обладнання Huawei та передані до Пекіна.

Розслідування було настільки секретним, що деякі високопоставлені чиновники Білого дому та інших урядових органів не були поінформовані про його існування до 2019 року.

Обізнані джерела повідомили журналістам, що на технічному рівні дуже складно довести, що той чи інший набір даних був викрадений та переданий за кордон. Влада Китаю неодноразово категорично заперечувала будь-які спроби шпигувати за США. Компанія Huawei у коментарі CNN заперечила, що її обладнання здатне працювати у будь-якому спектрі зв’язку, виділеному для Пентагону.

Проте численні джерела, знайомі з розслідуванням ФБР, запевнили CNN: немає жодних сумнівів, що обладнання Huawei здатне перехоплювати не лише комерційний стільниковий трафік, а й засекречені радіохвилі, які використовуються військовими, а також порушувати критичні комунікації Стратегічного командування США, надаючи китайському уряду “потенційне вікно” до американського ядерного арсеналу.

– Це зачіпає деякі з найважливіших справ, якими ми займаємося. Це вплине на нашу здатність по суті командувати та контролювати ядерну тріаду, – розповів журналістам один із колишніх співробітників ФБР, поінформований про розслідування.

Як відомо, ядерна тріада – це міжнародний термін на позначення оснащення ядерною зброєю стратегічних збройних сил певної держави. Йдеться про три компоненти: стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці (звідси й назва “тріада”).

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За даними журналістів, ще за часів адміністрації Барака Обами агенти ФБР спостерігали за тривожною картиною на ділянках міжштатної автомагістралі 25 (I-25), яка, зокрема, проходить через штати Колорадо, Монтана та Небраска. Ця автомагістраль із інтенсивним рухом поєднує деякі з найбільш таємних військових об’єктів США, зокрема, мережу шахт для ядерних ракет.

У цій місцевості протягом багатьох років невеликі оператори зв’язку встановлювали дешевші маршрутизатори та інше обладнання китайського виробництва на вежах стільникового зв’язку як уздовж магістралі I-25, так і в інших районах. У більшості цих малонаселених регіонів це єдиний варіант стільникового покриття. І багато операторів зверталися саме до Huawei за більш дешевим обладнанням.

Коли обладнання Huawei почало активно поширюватися поблизу військових баз США, на цей факт звернули увагу федеральні слідчі. Особливе занепокоєння викликало те, що Huawei регулярно продавала дешеве обладнання операторам навіть на умовах, які були невигідними для компанії, розміщуючи його поруч із військовими об’єктами.

Як розповів колишній старший агент ФБР Джон Ленкарт, спочатку слідчі ФБР розглядали проблему “не так з технічного боку, як з точки зору бізнесу/фінансів”. Агенти перевіряли, де найбільше зосереджено обладнання китайського гіганта, а також шукали угоди, які “не мали сенсу з погляду повернення інвестицій”. На основі цього було виявлено багато проблем в сфері нацбезпеки США.

Зокрема, дослідивши обладнання Huawei, слідчі ФБР встановили, що воно може розпізнавати та порушувати зв’язок у діапазоні Міністерства оборони США. І це попри те, що китайське обладнання було сертифіковано Федеральною комісією зі зв’язку США (FCC).

– Технічно нескладно створити пристрій, що відповідає вимогам FCC, який прослуховує закриті діапазони, а потім спокійно чекає на будь-який тригер активації для прослуховування інших діапазонів. Технічно це можливо, – пояснив у коментарі CNN Едуардо Рохас, керівник лабораторії радіочастотного спектру в Аеронавігаційному університеті Ембрі-Ріддла (Флорида).

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Ще одне занепокоєння слідчих ФБР викликали камери спостереження високої чіткості, які американський оператор Viaero почав встановлювати на своїх вежах поблизу магістралі I-25 ще з 2014 року. Камери призначалися для прямої трансляції погоди та дорожнього руху. Проте вони також ненавмисно фіксували переміщення американської військової техніки та персоналу, що могло надати Пекіну дані про схему активності між низкою військових об’єктів США.

За словами трьох джерел, знайомих із питанням, американська розвідувальна спільнота встановила, що ці прямі трансляції проглядаються та, ймовірно, перехоплюються Китаєм. Принаймні деякі з камер працювали в мережах Huawei.

Відомо, що американська Федеральна комісія зі зв’язку ще в 2019 році ініціювала фактичну заборону для невеликих телекомунікаційних компаній використовувати обладнання Huawei та деяких інших китайських марок.

У 2020 році американський Конгрес схвалив виділення $1,9 млрд для припинення функціонування технологій стільникового зв’язку Huawei та ZTE у великих сільських регіонах США. Проте, за даними CNN, станом на зараз це обладнання досі не демонтовано через проблеми з відшкодуванням витрат із федерального бюджету. Зокрема, обладнання Huawei в основному все ще встановлено на вежах стільникового зв’язку поблизу військових баз США.

Наприкінці 2020 року Міністерство юстиції США повідомило Міністерству торгівлі про свої побоювання з приводу національної безпеки через обладнання Huawei. За інформацією одного з джерел CNN, також були надані дані, де саме на території Сполучених Штатів розміщене обладнання китайської компанії.

Після обрання президентом США Джо Байдена, у 2021 році, американське Міністерство торгівлі розпочало власне розслідування щодо Huawei, щоб визначити, чи потрібні більш термінові заходи для виключення китайської компанії із телекомунікаційних мереж США. Це розслідування триває й досі.

Залежно від того, що виявить Мінторгівлі, американських операторів зв’язку можуть змусити швидко видалити обладнання Huawei під загрозою штрафів чи інших санкцій.