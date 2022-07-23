Радник Конгресу США закликав надати Україні далекобійні ракети після ударів по Одесі

Липень, 23 в 18:11

Радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійні ракети. Він зазначив, що шокований та злий внаслідок ракетних ударів Росії по Одеському морському торгівельному порту, де зберігається українське зерно.

– Настав час для далекобійних систем HIMARS для України. Росія завжди бреше. Домовленість з Росією гірше за ніщо, – вважає він.

На думку Массаро, світу необхідно позбутися дивної одержимості щодо можливої “ескалації” та “Третьої світової війни”, а також допомогти Україні далекобійними ракетами для супротиву російській агресії.

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Вранці Росія атакувала ракетами морський порт в Одесі, тобто на наступну добу після підписання угоди щодо врегулювання питання розблокування українських портів за участі ООН та Туреччини.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, попри обстріл Одеського порту.