У Польщі зібрали понад 20 млн злотих на Bayraktar для України

Липень, 23 в 13:41

Громадяни Польщі зібрали вже понад 20 млн злотих для купівлі ударного середньовисотного безпілотника Bayraktar TB2 для України. За актуальним курсом, це близько 160 млн грн.

До збору коштів приєдналося понад 180 тис. людей. До кінця збору залишилося менше ніж тиждень. Поляки поставили за мету зібрати 22,5 млн злотих.

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За даними лічильника на офіційному сайті акції, для допомоги Україні в боротьбі з російськими воєнними злочинцями зібрали вже 20 994 213 злотих.

Напередодні у Литві також зібрали кошти та придбали для України бойові дрони Bayraktar. Поляки надихнулися ідеєю сусідньої країни та вирішили ініціювати збір коштів у своїй державі.