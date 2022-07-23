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Військові навчання у Білорусі: Буданов про ситуацію біля кордонів України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Військові навчання у Білорусі: Буданов про ситуацію біля кордонів України
Фото: Міноборони

Українцям не потрібно переживати через продовження військових навчань на території Білорусі. Українська розвідка стежить за ситуацією та аналізує всі події.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, Україна відстежує можливі загрози та знає, що відбувається у Білорусі.

– Не потрібно демонізувати ситуацію з Білоруссю та сильно остерігатися певних дій звідти, – заявив Буданов.

Керівник ГУР вважає, що за цей час Білорусь могла атакувати Україну щонайменше п’ять разів, якщо вірити всім інформаційним вкидам Росії. За його словами, зараз немає загроз з території Білорусі для України.

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Нещодавно оголосили про продовження військових навчань у Білорусі біля державних кордонів України, які триватимуть щонайменше до 31 липня.

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