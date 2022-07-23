Виконання угод є обов’язковим: генсек ООН засудив ракетний удар РФ по торговому порту в Одесі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетні удари російської армії по Одеському морському торговому порту, завдані на наступний день після підписання угод у Стамбулі щодо експорту українського зерна Чорним морем.
– Генеральний секретар беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні в українському порту Одеси. Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки, – йдеться у повідомленні заступника прессекретаря генерального секретаря ООН.
За його словами, українське зерно вкрай необхідне для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей по всьому світу.
В Організації Об’єднаних Націй наголосили, що повне виконання домовленостей Росією, Україною та Туреччиною є обов’язковим для всіх сторін.
Росія випустила крилаті ракети по Одесі, атакувавши морський торговий порт, в якому було українське зерно.
Джерело: United Nations Secretary-General