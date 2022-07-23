Знову тактика заперечення: РФ сказала Туреччині, що не причетна до удару по Одесі

Липень, 23 в 20:04

Після ракетного удару по Одеському порту у суботу, 23 липня, Москва сказала Туреччині, що вона буцім-то не причетна до цього.

З посиланням на такі слова росіян зробив заяву міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. У самій РФ удари російськими ракетами Калібр по порту Одеси поки не коментували.

Акар розповів, що турецьку сторону про ранковий ракетний удар по порту Одеси поінформував очільник Міноборони України Олексій Резніков. Після цього Стамбул відразу зв’язався з РФ для встановлення обставин.

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— У контакті, який ми встановили з Росією, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно жодного стосунку до цього нападу і що вони дуже уважно та детально вивчають питання, – сказав Акар.

Він додав, що Анкара стурбована тим, що черговий російський ракетний удар стався менше ніж за добу після підписання угоди у Стамбулі про експорт українського зерна.

22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоди про створення механізму експорту українського зерна з наших портів.

Угода стосується трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного. На їхню частку припадає трохи більш ніж половина морського експорту зерна України у сезоні 2020-2021 років.

Наступного дня, 23 липня, російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеському морському торговому порту, внаслідок чого виникла пожежа. Противник випустив по об’єкту інфраструктури порту чотири ракети, дві влучили, ще дві – збила ППО.

Окупанти поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту. Істотних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію. На щастя, постраждали немає.

У МЗС України назвали це “плювком в обличчя” президенту Туреччини Реджепу Ердогану та генсеку ООН і закликали Анкару та ООН забезпечити виконання Росією зобов’язань.

Джерело: TRT Haber