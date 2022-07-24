Липень, 24 в 14:26

Ціни на автозаправних станціях Польщі 24 липня дещо змінилися. Зокрема, здешевшав бензин марки А-98.

Він в середньому коштує 7,89 злотих за літр, хоча 23 липня його вартість становила 7,96 (61,70 грн за курсом Національного банку України станом на 24 липня).

Також трохи знизилася середня вартість бензину марки А-95 – до 7,25 злотих за літр (56,69 грн) з 7,26 злотих/літр днем раніше.

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Мінімально зросла вартість дизельного пального: сьогодні на польських АЗС літр у середньому коштує 7,50 злотих (58,65 грн). Напередодні середні ціни на це пальне становили 7,49 злотих/літр.

Фото: AutoCentrum.pl

Преміальний дизель 24 липня в середньому коштує 7,69 злотих/літр (60,13 грн за курсом НБУ) в порівнянні з 7,59 злотих/літр 23 липня.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу мінімально здешевшала і становить 3,32 злотих/літр (25,96 грн).

Тим часом ціни на пальне в Україні продовжують коливатися. Бензин марки А-95 та автогаз потроху дешевшають, а ось А-92 та дизель навпаки – зростають у ціні.

Джерело: AutoCentrum.pl