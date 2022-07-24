Липень, 24 в 13:44

Польща хоче створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі. Такі наміри озвучив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони країни Маріуш Блащак.

Він пояснив це тим, що польське військо повинно бути настільки численним і сильним, щоб саме його існування вже відлякувало потенційного агресора.

– Кремлівські правителі не будуть бити по сильних. Коли вони бачать слабкість, то атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми перебуваємо на лінії фронту. У нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі, – пояснив міністр.

Днями польський політик Ярослав Качинський також повідомив, що Польща має намір надалі збільшувати витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, у планах подвоїти їх до 5% ВВП.

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За словами Качинського, Польщі необхідна сильна армія для стримування можливого нападу РФ.

Джерело: wpolityce.pl