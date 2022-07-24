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Один з банків припиняє обмін готівкових гривень за кордоном

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Один з банків припиняє обмін готівкових гривень за кордоном
Фото: Pexels

Банки групи Raiffeisen в Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні на іноземну валюту з понеділка, 25 липня.

Однак за межами України за допомогою гривневої платіжної картки можна буде сплачувати за товари та послуги, а також отримувати готівку в банкоматах у межах встановлених Національним банком лімітів.

Це рішення обумовлено зміною Нацбанку України до нормативних документів, згідно з яким від 25 липня комерційним банкам заборонено купувати готівкову гривню в іноземних фінансових установ.

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У Raiffeisen Bank зазначили, що за весь час надання послуги українці обміняли понад 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту в цій групі банків.

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Джерело: Raiffeisen Bank

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