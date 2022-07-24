Липень, 24 в 18:55

У Празі завершився другий Форум вільних народів Росії. На ньому було ухвалено декларацію про деколонізацію Росії.

У конференції взяли участь представники російської опозиції, учасники регіональних і національних рухів, громадські активісти та експерти.

В ухваленій декларації міститься заклик до представників етнічних груп, які воюють у лавах російської армії “у несправедливій війні проти України”, повернутися додому або здатися українським військам.

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— Празька декларація визначає РФ як терористичну державу, чиї колоніальні практики впродовж століть, такі як примусове виселення та геноцид, зробили корінні народи жертвою історичної несправедливості. Наші народи проти волі втягнули у військові злочини. Через політику імперіалістичного центру проти нас запроваджують санкції, нам погрожують цивілізаційною ізоляцією, і навіть повним зникненням, – йдеться в декларації.

Представники етнічних груп та націй, котрі діють у Росії наголосили, що дії Москви призвели до того, що РФ опинилася на межі хаосу і громадянської війни.

— Запобігти цьому може лише повна, контрольована деколонізація Росії, – констатували вони.

Зазначається також, що процес повної та загальної деколонізації Росії має базуватися на міжнародному праві, включаючи Загальну декларацію прав людини та право націй на самовизначення, закріплене в Статуті ООН.

Нещодавно з’явилося звернення до президента США Джо Байдена Ліги вільних націй, яка об’єднала представників “поневолених Кремлем народів”. Вони просили його допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ.

Ліга вільних націй – це об’єднання башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів, які хочуть вийти зі складу Росії.