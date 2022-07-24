Липень, 24 в 14:03

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають офіційне визнання Росії державою – спонсором тероризму через її повномасштабну війну в Україні.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, наразі в США ретельно аналізують відповідні закони.

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– Щодо оголошення Росії державою – спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів…Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення, – рішуче заявила Брінк.

Вона також наголосила, що США зацікавлені притягти Росію до відповідальності відповідно до американського законодавства.

Брінк також наголосила, що Сполучені Штати разом із партнерами запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій і будуть продовжувати це робити.

– Ми також відключили Росію від фінансування міжнародних фінансових установ. Ми також перешкодили використанню Росією заморожених коштів Центрального банку для погашення свого боргу, – зауважила посол США.

Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з посланням, в якому закликала оголосити Росію державою – спонсором тероризму, інакше це зробить Конгрес.

Нагадаємо, що вранці 15 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву.