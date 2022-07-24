Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Польщі збирають кошти на безпілотники-камікадзе Warmate для ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Польщі збирають кошти на безпілотники-камікадзе Warmate для ЗСУ
Фото: Факти ICTV

У Польщі після закінчення збору коштів на Bayraktar TB2 почали збирати на ударні безпілотники Warmate, призначені для ураження противника методом самознищення.

Інформацію про збір грошей поширив на своєму акаунті у соціальний мережі Twitter депутат Європарламенту Радек Сікорський.

Зараз дивляться

– Після успішного bayraktarchallenge покажімо Україні, що може зробити польський Warmate, щоб зупинити Путіна, – зазначив він.

Згідно з офіційним сайтом для збору коштів польських бойових безпілотників для України, вже вдалося зібрати 762 528 злотих від 6 976 людей. Кінцева мета – 4 млн злотих.

Читайте
У Польщі зібрали понад 22,5 млн злотих на Bayraktar, але збір залишили активним

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка