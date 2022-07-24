У Польщі збирають кошти на безпілотники-камікадзе Warmate для ЗСУ

Липень, 24 в 19:42

У Польщі після закінчення збору коштів на Bayraktar TB2 почали збирати на ударні безпілотники Warmate, призначені для ураження противника методом самознищення.

Інформацію про збір грошей поширив на своєму акаунті у соціальний мережі Twitter депутат Європарламенту Радек Сікорський.

Зараз дивляться

– Після успішного bayraktarchallenge покажімо Україні, що може зробити польський Warmate, щоб зупинити Путіна, – зазначив він.

Згідно з офіційним сайтом для збору коштів польських бойових безпілотників для України, вже вдалося зібрати 762 528 злотих від 6 976 людей. Кінцева мета – 4 млн злотих.