У Польщі зібрали понад 22,5 млн злотих на Bayraktar, але збір залишили активним

Липень, 24 в 16:16

За чотири дні до завершення збору коштів на безпілотник Bayraktar TB2 для української армії поляки вже перебили необхідну суму, яка наразі становить понад 22,5 млн злотих (понад €4,7 млн).

Журналіст Krytyka Polityczna Славомір Сераковські, який організував збір коштів, заявив, що їхній надлишок надійде до Національного банку України.

Сераковські зазначив, що лічильник коштів перевершив необхідну суму на сайті у понеділок, 24 липня, після 14.00.

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– Таке відчуття, що всі хочуть взяти участь у цій боротьбі. Досі ми могли спостерігати за нею, за всіма цими жахливими речами, у ЗМІ. Тут ми дали собі шанс, напевно, вперше зробити щось реальне на захист України, для українців, – сказав Сераковський перед тим, як зібрати передбачувану суму.

Він зазначив, що охочих приєднатися стає все більше, тому збір коштів залишать активним, але пропишуть, що надлишок перерахують у фонд ЗСУ Національного банку України.

Раніше в ефірі в ефірі TVN24 Сераковські наголосив, що від українців до нього лунають голоси вдячності та підтримки його ідеї. Він зазначив, що з реакції українських ЗМІ та простих людей розуміє, що цей Bayraktar ​​– це теж надія, адже є великий страх того, що люди на Заході втрачають інтерес та розуміння сили для цієї війни.

6 липня Литва направила до України військовий безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців.

У червні за три дні збору, який організував журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас, вдалося зібрати майже €6 млн на безпілотник Bayraktar TB2, після чого його турецький виробник оголосив, що передасть його безкоштовно.

Джерело: TVN 24