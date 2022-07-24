У Польщі зібрали понад 22,5 млн злотих на Bayraktar, але збір залишили активним
За чотири дні до завершення збору коштів на безпілотник Bayraktar TB2 для української армії поляки вже перебили необхідну суму, яка наразі становить понад 22,5 млн злотих (понад €4,7 млн).
Журналіст Krytyka Polityczna Славомір Сераковські, який організував збір коштів, заявив, що їхній надлишок надійде до Національного банку України.
Сераковські зазначив, що лічильник коштів перевершив необхідну суму на сайті у понеділок, 24 липня, після 14.00.
– Таке відчуття, що всі хочуть взяти участь у цій боротьбі. Досі ми могли спостерігати за нею, за всіма цими жахливими речами, у ЗМІ. Тут ми дали собі шанс, напевно, вперше зробити щось реальне на захист України, для українців, – сказав Сераковський перед тим, як зібрати передбачувану суму.
Він зазначив, що охочих приєднатися стає все більше, тому збір коштів залишать активним, але пропишуть, що надлишок перерахують у фонд ЗСУ Національного банку України.
Раніше в ефірі в ефірі TVN24 Сераковські наголосив, що від українців до нього лунають голоси вдячності та підтримки його ідеї. Він зазначив, що з реакції українських ЗМІ та простих людей розуміє, що цей Bayraktar – це теж надія, адже є великий страх того, що люди на Заході втрачають інтерес та розуміння сили для цієї війни.
6 липня Литва направила до України військовий безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців.
У червні за три дні збору, який організував журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас, вдалося зібрати майже €6 млн на безпілотник Bayraktar TB2, після чого його турецький виробник оголосив, що передасть його безкоштовно.
Джерело: TVN 24