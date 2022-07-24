Липень, 24 в 18:24

Борис Джонсон планує прощальний візит в Україну перед своєю відставкою з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Це буде третя поїздка Джонсона за час повномасштабної війни в Україні.

Джонсон має намір втретє відвідати Київ після початку російського вторгнення. За даними іноземних видань, наступного тижня він хоче провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

– Він дійсно відчуває відповідальність, що був найбільшим прибічником Зеленського. Він не може просто піти, не переконавшись, що світ прикриває його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду, – йдеться у повідомленні.

Джонсон був вірним союзником України після повномасштабного вторгнення Росії. Він став першим світовим лідером, який звернувся до України, коли тільки почалася війна.

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За його підтримки уряд Великої Британії надав Україні велику військову допомогу. Джонсон заявив, що допомога Британії не послабиться, незалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром.