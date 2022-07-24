Липень, 24 в 15:07

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, чи вивчають у Вашингтоні можливість надання Україні сучасних винищувачів.

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так, раніше група американських сенаторів закликала Пентагон розглянути можливість рекомендувати передання Україні сучасних винищувачів.

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За словами Брінк, у Вашингтоні надають все, що можуть, і до цього спонукають союзників.

– Зараз я не можу нічого оголосити. Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само, – зауважила Бріджит Брінк.

На запитання, як довго Сполучені Штати готові допомагати Україні фінансово, посол відповіла, що Вашингтон надає безпрецедентну підтримку і готовий підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

Раніше Бріджит Брінк заявила, що США серйозно розглядають офіційне визнання Росії державою – спонсором тероризму через її повномасштабну війну в Україні.

Також Брінк після ракетного удару по морському порту Одеси заявила, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.