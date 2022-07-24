Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Вивчаємо кожен запит: Брінк розповіла, чи готові США надати Україні винищувачі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вивчаємо кожен запит: Брінк розповіла, чи готові США надати Україні винищувачі
Фото: Depositphotos

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, чи вивчають у Вашингтоні можливість надання Україні сучасних винищувачів.

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так, раніше група американських сенаторів закликала Пентагон розглянути можливість рекомендувати передання Україні сучасних винищувачів.

Зараз дивляться

За словами Брінк, у Вашингтоні надають все, що можуть, і до цього спонукають союзників.

– Зараз я не можу нічого оголосити. Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само, – зауважила Бріджит Брінк.

На запитання, як довго Сполучені Штати готові допомагати Україні фінансово, посол відповіла, що Вашингтон надає безпрецедентну підтримку і готовий підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

Раніше Бріджит Брінк заявила, що США серйозно розглядають офіційне визнання Росії державою – спонсором тероризму через її повномасштабну війну в Україні.

Також Брінк після ракетного удару по морському порту Одеси заявила, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка