Липень, 24 в 18:07

Світ має надати Україні більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та іншого сучасного озброєння, щоб зупинити повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

– П’ять місяців минуло з того часу, як Росія атакувала Україну. Оскільки Україна продовжує воювати, то ми повинні продовжувати її підтримувати, замість порожніх розмов, потрібно більше HIMARS, – зазначив він.

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine Зараз дивляться — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2022

Нещодавно Латвія заборонила постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року. Таке рішення стало реакцією на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що голова Комітету Збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, що Україна зможе отримати від США та інших західних партнерів ще більш як десять HIMARS.

Наразі Україна має вже 12 РСЗВ HIMARS і невизначену кількість британських MLRS M270.