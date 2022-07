Світ має надати Україні більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та іншого сучасного озброєння, щоб зупинити повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2022