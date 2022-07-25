Липень, 25 в 11:38

Сполучені Штати Америки працюють з Україною над планом “Б” щодо розблокування експорту зерна після ударів Росії по порту в Одесі.

Про це повідомила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Вона наголосила на тому, що потрібно враховувати різні непередбачувані обставини, оскільки Путіну довіряти не можна.

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– План Б включає в себе автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще відповідали європейським, щоб експорт міг рухатися швидше, – заявили в USAID.

Нагадаємо, що 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем.

Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. Згідно з договором, зерно й інше продовольство вивозитимуть кораблями з трьох українських портів. Росія також мала забезпечити “режим тиші”.

Проте менше ніж за 24 години після підписання документу Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр. Дві ворожі ракети вдалося збити силам ППО, ще дві влучили по насосній станції, де спалахнула пожежа.