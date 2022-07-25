Липень, 25 в 11:35

Інвестиції Китаю в Росію в межах глобального інфраструктурного проєкту Один пояс – один шлях у першому півріччі 2022 року вперше скоротилися до нуля.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center. Зазначається, що Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році.

Як зазначає видання, уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював взаємодію з Близьким Сходом. Тому експерти припускають, що цей крок може сигналізувати про небажання Пекіна потрапити під санкції на тлі війни РФ проти Україні.

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Але вони не виключають, що таке падіння може бути тільки тимчасовим, оскільки між Росією та Китаєм є “сильна взаємодія”.

У 2021 році у межах цього проєкту Москва та Пекін уклали угоди на $2 млрд. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в Росію понад $30 млрд.

Ініціатива КНР Один пояс – один шлях – це глобальна стратегія розвитку інфраструктури, ухвалена урядом Китаю у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій.