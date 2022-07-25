Липень, 25 в 14:44

У понеділок, 25 липня, ціни на АЗС в Польщі трохи знизились на всі види палива.

Зокрема, вартість бензину марки А-95 становить 7,22 злотих за літр (56,46 грн за курсом Національного банку України). Хоча 24 липня його можна було придбати за 7,25 злотих.

Також здешевшав бензин А-98 – наразі він коштує 7,85 злотих за літр (61,38 грн). Напередодні середні ціни на це пальне становили 7,89 злотих.

Зараз дивляться

Мінімально знизилась вартість дизпалива – 7,49 злотих/літр (58,57 грн) проти 7,50 злотих днем раніше.

Преміальний дизель 25 липня в середньому коштує 7,66 злотих/літр (59,90 грн) в порівнянні з 7,69 злотих/літр 24 липня.

Вартість автогазу (LPG) становить 3,31 злотих/літр (25,88 грн).

У деяких воєводствах Польщі пальне можна придбати дешевше за його середню вартість.

Наприклад, ціни на бензин марки А-95 коливаються від 6,78 злотих за літр (53,01 грн) у Лодзинському воєводстві до 7,37 злотих/літр (57,6 грн) в Опольському воєводстві.

Ціни на пальне в Україні

Після вихідних ціни на пальне в Україні не змінилися. Наприклад, бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати на АЗС за 51,61 грн/л.

Вартість бензину А-95 та А-92 становить 50,58 грн/л і 49,91 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального 25 липня становить 55,37 грн/л. Ціни на автогаз в Україні також залишаються на тому ж рівні, що і днем раніше, і в середньому по країні становлять 30,29 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl