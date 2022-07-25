Здешевшали всі види палива: які ціни на АЗС в Польщі 25 липня
У понеділок, 25 липня, ціни на АЗС в Польщі трохи знизились на всі види палива.
Зокрема, вартість бензину марки А-95 становить 7,22 злотих за літр (56,46 грн за курсом Національного банку України). Хоча 24 липня його можна було придбати за 7,25 злотих.
Також здешевшав бензин А-98 – наразі він коштує 7,85 злотих за літр (61,38 грн). Напередодні середні ціни на це пальне становили 7,89 злотих.
Мінімально знизилась вартість дизпалива – 7,49 злотих/літр (58,57 грн) проти 7,50 злотих днем раніше.
Преміальний дизель 25 липня в середньому коштує 7,66 злотих/літр (59,90 грн) в порівнянні з 7,69 злотих/літр 24 липня.
Вартість автогазу (LPG) становить 3,31 злотих/літр (25,88 грн).
У деяких воєводствах Польщі пальне можна придбати дешевше за його середню вартість.
Наприклад, ціни на бензин марки А-95 коливаються від 6,78 злотих за літр (53,01 грн) у Лодзинському воєводстві до 7,37 злотих/літр (57,6 грн) в Опольському воєводстві.
Ціни на пальне в Україні
Після вихідних ціни на пальне в Україні не змінилися. Наприклад, бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати на АЗС за 51,61 грн/л.
Вартість бензину А-95 та А-92 становить 50,58 грн/л і 49,91 грн/л відповідно.
Середня ціна дизельного пального 25 липня становить 55,37 грн/л. Ціни на автогаз в Україні також залишаються на тому ж рівні, що і днем раніше, і в середньому по країні становлять 30,29 грн.
Джерело: AutoCentrum.pl