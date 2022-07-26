Липень, 26 в 13:58

У вівторок, 26 липня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі зросла вартість деяких видів пального – бензину марки А-95 та преміального дизеля.

Так, літр бензину А-95 в середньому коштує на автозаправках 7,24 злотих (57,5 грн за курсом Національного банку України станом на 26 липня). Напередодні це пальне продавали за середньою ціною 7,22 злотих за літр.

Водночас бензин марки А-98 за добу трохи здешевшав – до 7,83 злотих за літр (62,2 грн) з 7,85 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Середня вартість дизпалива не змінилася і становить 7,49 злотих/літр (59,5 грн).

Проте зросли середні ціни на преміальний дизель – до 7,71 злотих за літр (61,2 грн) у порівнянні з 7,66 злотих/літр у понеділок.

Середня вартість літра автогазу (LPG) навпаки знизилася: зараз він коштує 3,29 злотих (26,1 грн), тоді як напередодні – 3,31 злотих/літр.

Середні ціни на пальне відрізняються залежно від воєводства. Зокрема, вартість бензину марки А-95 коливається від 7,07 злотих/літр (56,2 грн) у Свентокшиському воєводстві до 7,37 злотих за літр (58,5 грн) у Люблінському воєводстві.

Середня вартість бензину А-98 найнижча у Великопольському воєводстві (7,39 злотих/літр, або 58,7 грн), а найвища – в Лодзинському воєводстві (8,00 злотих/літр, або 63,5 грн).

Літр дизпалива найменше коштує в Свентокшиському воєводстві (7,34 злотих/літр, або 58,3 грн), а найбільше – в Західнопоморському воєводстві (7,66 злотих/літр, або 60,8 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні 26 липня практично не змінилися. Так, бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати на АЗС за 51,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 та А-92 становить 50,58 грн/л і 49,91 грн/л відповідно.

За літр дизпалива потрібно заплатити 55,37 грн. Ціни на автогаз у середньому становлять 30,29 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl