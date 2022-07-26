Майже однаковий результат: теледебати кандидатів на посаду прем’єра Британії не показали фаворита
Кандидати на посаду прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс (очільниця британського МЗС) і Ріші Сунак (колишній міністр фінансів) провели перші теледебати.
Вони справили практично однакове враження на глядачів, тому серед фіналістів поки що не вдалося побачити явного фаворита.
Згідно з голосуванням 1 тис. виборців, проведеним Opinium, респонденти не змогли визначити явного переможця, адже Сунак і Трасс показали майже однаковий результат.
На підтримку ексміністра фінансів висловилися 39% опитаних. Водночас очільницю Міністерства закордонних справ підтримали лише на 1% менше респондентів.
Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії.
Вже на початку вересня у Консервативній партії планують обрати нового прем’єр-міністра. На той час Палата громад повернеться з літніх канікул.
Наступним прем’єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак або Ліз Трасс, які вийшли до останнього туру виборів лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.
Джерело: Sky News