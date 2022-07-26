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Могла статися аварія: Газпром без попередження підвищив тиск на українському газогоні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
газопровід
Фото: Depositphotos

На ділянці державного кордону України та РФ зафіксували різке зростання тиску на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, яка відбулась без попередження зі сторони російського ПАТ Газпром.

За даними Оператора ГТС України, різке переключення та зміна режимів може призвести до аварії чи інших передбачуваних ситуацій на магістральному газопроводі. Російському Газпрому нагадали про важливість повідомлення про дії, згідно з алгоритмом за міжоператорською угодою.

– Це несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після рішення Газпрому знову зменшити транзит через Північний потік-1 до 33 млн куб. м на добу, – заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Варто зазначити, що у 2009 році за схожих обставин сталася аварія на газопроводі у Туркменістані. Тоді російська компанія Газекспорт не попередила про різке скорочення обсягів туркменського природного газу, внаслідок чого відбулась аварійна ситуація.

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Джерело: Оператор ГТС України

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