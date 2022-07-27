Липень, 26 в 23:35

У Великій Британії другі виборні дебати між кандидатами на пост очільника уряду були перервані через втрату свідомості ведучої програми Кейт МакКанн у прямому ефірі.

Це випливає з трансляції телеканалу Talk TV, який організував дебати.

Дебати проходили між колишнім очільником Мінфіну Британії Ріші Сунаком і міністеркою закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.

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– Кейт МакКанн втратила свідомість у прямому ефірі сьогодні ввечері, і попри те, що вона в порядку, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми перепрошуємо у наших глядачів та слухачів, – йдеться в повідомленні телеканалу в Twitter.

Примітно, що втрата свідомості ведучої трапилась на словах глави МЗС про дії президента Росії Володимира Путіна, який кидає виклик свободі та демократії.

За результатами дебатів кандидати справили практично однакове враження на глядачів, тому серед фіналістів поки що не вдалося побачити явного фаворита.

Згідно з голосуванням 1 тис. виборців, проведеним Opinium, респонденти не змогли визначити явного переможця, адже Сунак і Трасс показали майже однаковий результат.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії.

Вже на початку вересня у Консервативній партії планують обрати нового прем’єр-міністра. На той час Палата громад повернеться з літніх канікул.

Наступним прем’єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак або Ліз Трасс, які вийшли до останнього туру виборів лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

Фото: скрін з відео / TalkTV

Джерело: TalkTV