На словах про Путіна: у Британії ведуча втратила свідомість під час промови Ліз Трасс
У Великій Британії другі виборні дебати між кандидатами на пост очільника уряду були перервані через втрату свідомості ведучої програми Кейт МакКанн у прямому ефірі.
Це випливає з трансляції телеканалу Talk TV, який організував дебати.
Дебати проходили між колишнім очільником Мінфіну Британії Ріші Сунаком і міністеркою закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс.
– Кейт МакКанн втратила свідомість у прямому ефірі сьогодні ввечері, і попри те, що вона в порядку, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми перепрошуємо у наших глядачів та слухачів, – йдеться в повідомленні телеканалу в Twitter.
Примітно, що втрата свідомості ведучої трапилась на словах глави МЗС про дії президента Росії Володимира Путіна, який кидає виклик свободі та демократії.
— quick question (@slay4ever007) July 26, 2022
За результатами дебатів кандидати справили практично однакове враження на глядачів, тому серед фіналістів поки що не вдалося побачити явного фаворита.
Згідно з голосуванням 1 тис. виборців, проведеним Opinium, респонденти не змогли визначити явного переможця, адже Сунак і Трасс показали майже однаковий результат.
Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії.
Вже на початку вересня у Консервативній партії планують обрати нового прем’єр-міністра. На той час Палата громад повернеться з літніх канікул.
Наступним прем’єр-міністром Великої Британії стане Ріші Сунак або Ліз Трасс, які вийшли до останнього туру виборів лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.
Фото: скрін з відео / TalkTV
Джерело: TalkTV