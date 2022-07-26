Липень, 26 в 8:34

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Казахстан почав збільшувати оборонний бюджет і зміцнювати зв’язки з Китаєм і Туреччиною.

Водночас він почав віддалятися від РФ. Про це пише The Wall Street Journal.

Американське видання нагадує, що на початку року Росія відправила понад 2 тис. військових до Казахстану, щоб допомогти придушити антиурядові протести.

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Коли через кілька тижнів російські війська вторглися в Україну, Казахстан мав можливість відплатити за послугу. Але цього не сталося. Натомість Казахстан став однією з країн Центральної Азії вздовж південного кордону Росії, які зберігають нейтралітет щодо війни.

– Казахстан пообіцяв посилити санкції Заходу проти Москви, заявивши, що збільшить експорт нафти в Європу через маршрути, що обходять Росію, збільшивши свій оборонний бюджет і прийнявши делегацію США, що мала наблизити цю центральноазіатську країну до орбіти Вашингтона, – зазначає видання.

У The Wall Street Journal звертають увагу на те, що таке зростання дистанції між Москвою та її найбільшим союзником у Центральній Азії Казахстаном є несподіваним викликом для президента Росії Володимира Путіна.

Адже протягом десятиліть після розпаду СРСР Кремль працював над тим, щоб зберегти вплив у Центральній Азії через військові та економічні альянси з колишніми республіками.

А головною серед них є Казахстан – багата нафтою країна, яка за розміром перевищує Західну Європу.

Як пише The Wall Street Journal, зараз Казахстан переглядає привілейовану позицію Росії у своїй зовнішній політиці та виходить на такі країни як США, Туреччина та Китай.