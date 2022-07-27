Коли Україна може отримати системи ППО IRIS-T від Німеччини – пояснення Бербок
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Німеччина зможе надати України системи протиповітряної оборони IRIS-T наприкінці серпня або у вересні 2022 року. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
– Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Я сподіваюся, що наприкінці літа, на початку вересня, – зазначила Бербок.
За словами очільниці МЗС Німеччини, системи перебувають на завершальній стадії виробництва. ФРН довелося домовлятися з іншою країною, щоб ППО IRIS-T поїхали в Україну.
– Я дуже сподіваюся, що ми зможемо надати більшу кількість систем IRIS-Т, – заявила глава МЗС Німеччини.
На початку червня канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що ФРН планує передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони.
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