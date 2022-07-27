Замість Столтенберга. Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО – ЗМІ

Липень, 27 в 9:36

У вересні, ймовірно, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг піде у відставку, а його місце може зайняти прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Британський парламентар Річард Дракс зазначив, що підтримає Джонсона на цій посаді.

– Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо це дійсно те, що Борис Джонсон хоче зробити, я, звичайно, підтримаю це, – говорить Дракс.

Також депутат Марк Франсуа відзначив абсолютну непохитну підтримку України з боку Бориса Джонсона.

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– Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського щодо рекомендації, – сказав Франсуа.

Водночас колишній командувач британської армії лорд Даннатт вважає, що не підтримував би кандидатуру Джонсона через його характер.

– Безперечно, він зробив багато хорошого, і наша повна підтримка України просто фантастична. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових глузувань. Він ганьба нації, – сказав Даннатт.

Неназваний чиновник Міноборони Великої Британії також заявив, що, найімовірніше, президент Франції Еммануель Макрон накладе вето на спробу Джонсона стати генсеком НАТО, оскільки рішення в Альянсі ухвалюються одноголосно.

Нагадаємо, що Джонсон залишить посаду прем’єра Великої Британії 6 вересня. Перед цим Борис Джонсон, за повідомленнями ЗМІ, планує прощальний візит в Україну.

Джерело: The Telegraph