Липень, 27 в 15:10

У середу, 27 липня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі знизилась вартість бензину марки А-98, а ось ціна на автогаз навпаки зросла.

Так, стабільною залишається ціна за літр бензину А-95 – 7,24 злотих (56,5 грн за курсом Національного банку України станом на 27 липня).

Бензин марки А-98 здешевшав – до 7,81 злотих за літр (60,9 грн). Напередодні це пальне продавали за середньою ціною 7,83 злотих за літр.

Зараз дивляться

Середня вартість дизпалива не змінилася і становить 7,49 злотих/літр (58,4 грн).

За преміальний дизель в середньому на АЗС в Польщі доведеться заплатити 7,71 злотих (60,2 грн), як і минулої доби.

Ціни на автогаз (LPG) 27 липня трішки зросли – 3,30 злотих (25,7 грн), тоді як напередодні – 3,29 злотих/літр.

Середні ціни на пальне відрізняються залежно від воєводства. Зокрема, вартість бензину марки А-95 коливається від 7,07 злотих/літр (55,2 грн) у Свентокшиському воєводстві до 7,40 злотих за літр (57,7 грн) у Люблінському воєводстві.

Літр дизпалива найменше коштує в Свентокшиському воєводстві (7,34 злотих/літр, або 57,1 грн), а найбільше – в Західнопоморському воєводстві (7,66 злотих/літр, або 59,8 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні 27 липня трохи виросли. Середня вартість бензину категорії А-95+ – 51,99 грн/л.

Вартість бензину А-95 та А-92 становить 50,63 грн/л та 49,44 грн/л відповідно.

За літр дизельного пального 27 липня доведеться заплатити 55,40 грн. Ціни на автогаз в Україні трохи впали і в середньому становлять 30,14 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl