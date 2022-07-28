Липень, 28 в 15:29

У четвер, 28 липня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі здешевшав бензин.

Зокрема, літр бензину марки А-95 сьогодні в середньому коштує 7,21 злотих (це 55,8 грн за курсом Національного банку України станом на 28 липня). Напередодні це пальне можна було придбати за ціною 7,24 злотих/літр.

Бензин марки А-98 продають на польських АЗС за середньою ціною 7,74 злотих за літр (59,95 грн), тоді як днем раніше він коштував 7,81 злотих/літр.

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Середня вартість дизпалива теж трохи змінилася в бік зниження. Сьогодні літр можна придбати за 7,48 злотих (57,9 грн), тоді як напередодні це пальне продавали за ціною 7,49 злотих/літр.

Преміальний дизель навпаки трохи здорожчав – до 7,72 злотих/літр (59,8 грн) з 7,71 злотих за літр у середу.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася і становить 3,30 злотих/літр (25,6 грн).

Середні ціни на пальне варіюються в різних воєводствах Польщі. Так, бензин А-95 найменше коштує у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,58 злотих за літр, або 50,97 грн), а найбільше – в Люблінському воєводстві (7,41 злотих/літр, або 57,4 грн).

Середня вартість бензину А-98 варіюється від 7,37 злотих за літр (57,1 грн) у Великопольському воєводстві до 7,99 (61,9 грн) у Лодзинському воєводстві.

Середні ціни на дизпаливо найнижчі у Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах (7,38 злотих за літр, або 57,2 грн) а найвищі – в Люблінському воєводстві (7,60 злотих/літр, або 58,9 грн).

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні 28 липня трохи змінилися.

Наприклад, вартість бензину категорійА-95 та А-92 становить 50,53 грн/л та 49,44 грн/л відповідно. У порівнянні з попередньою добою, ціна на бензин А-95 знизилася на 10 копійок, а вартість А-92 не змінилася.

За літр дизпалива потрібно в середньому заплатити 55,34 грн, що на 6 копійок менше, ніж минулого дня.

Ціни на автогаз знизилися і тепер в середньому становлять 29,92 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl