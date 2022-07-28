Липень, 28 в 19:23

Уряд Естонії обмежить можливості для росіян та білорусів отримувати тимчасову посвідку на проживання або візи на навчання в країні.

Про це заявив очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, якого цитує естонське видання Егг.ее.

Урмас Рейнсалу заявив, що через необґрунтовану війну РФ проти України існує негативний вплив на безпеку Естонії та Євросоюзу.

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– Треба продовжувати чинити постійний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край агресії РФ, то це позитивно вплине і на нашу безпеку, – пояснив Рейнсалу.

Рішення про обмеження стосується громадян РФ та Білорусі, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС. Тепер вони не зможуть реєструватись в Естонії на короткострокову роботу, тому клопотання про довгострокову візу з метою роботи стане майже недоступним для них.

– Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій клопочуть про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму, – сказав очільник МЗС Естонії.

Напередодні російському гурту Руки вверх заборонили в’їзд до Естонії.