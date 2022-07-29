Іноді висловлююсь двозначно: Орбан пояснив свою заяву про “змішування” рас
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свою скандальну заяву про “змішування” рас, яка спричинила хвилю критики та обурення.
За його словами, “справа не у расизмі, а у культурних відмінностях”.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні.
— Іноді я висловлююся двозначно. Це цивілізована позиція, ми пишаємося тим, чого Угорщина досягла у боротьбі з расизмом. Річ не в расизмі, річ у культурних відмінностях, – сказав Орбан.
Угорський прем’єр зазначив, що має чітку та пряму позицію, а сам він визначає себе як антиміграційного політика.
— Ми хочемо зберегти нашу цивілізацію такою, якою вона є зараз. І щодо цього ми відрізняємося від Австрії. Ми завжди захищатимемо наші кордони, – сказав він.
23 липня Віктор Орбан виступив проти “змішування” європейських і неєвропейських рас. Він заявив, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, начебто “більше не нації”.
Після таких слів багаторічна радниця Орбана Жужа Хегедус подала у відставку і назвала “нацистським” висловлювання глави уряду про небажання угорців стати “змішаною расою”.
Джерело: Telex