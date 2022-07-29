Липень, 28 в 21:10

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свою скандальну заяву про “змішування” рас, яка спричинила хвилю критики та обурення.

За його словами, “справа не у расизмі, а у культурних відмінностях”.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні.

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— Іноді я висловлююся двозначно. Це цивілізована позиція, ми пишаємося тим, чого Угорщина досягла у боротьбі з расизмом. Річ не в расизмі, річ у культурних відмінностях, – сказав Орбан.

Угорський прем’єр зазначив, що має чітку та пряму позицію, а сам він визначає себе як антиміграційного політика.

— Ми хочемо зберегти нашу цивілізацію такою, якою вона є зараз. І щодо цього ми відрізняємося від Австрії. Ми завжди захищатимемо наші кордони, – сказав він.

23 липня Віктор Орбан виступив проти “змішування” європейських і неєвропейських рас. Він заявив, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, начебто “більше не нації”.

Після таких слів багаторічна радниця Орбана Жужа Хегедус подала у відставку і назвала “нацистським” висловлювання глави уряду про небажання угорців стати “змішаною расою”.

Джерело: Telex