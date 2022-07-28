Прагнутимемо найшвидшого початку переговорів про членство України в ЄС – президент Литви

Липень, 28 в 17:47

Литва продовжить надавати експертну підтримку Україні в питаннях євроінтеграції і сприятиме якнайшвидшому початку переговорів про повноправне членство в Європейському Союзі.

Про це під час виступу у Верховній Раді у четвер, 28 липня, заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

— Ми допоможемо Україні подолати цей складний шлях. Ми продовжуватимемо надавати експертну підтримку, і разом з вами прагнутимемо найшвидшого початку переговорів про членство в ЄС, – сказав він.

За його словами, досвід Литви свідчить, що фундаментальною умовою успішної європейської інтеграції є широкий політичний консенсус. Він наголосив на важливості, щоб таке становище “було закріплено у Конституції України”.

Зараз дивляться

Президент Литви запевнив, що його країна прагнутиме подальшого посилення міжнародних санкцій проти РФ та забезпечення їхньої ефективної реалізації, а також зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів.

— Ми чітко бачимо, що рішень про запровадження міжнародних санкцій (проти Росії, – Ред.) та військової підтримки України, хоч би якими важливими вони були, все-таки, недостатньо. Тому ми будемо прагнути до подальшого посилення санкцій та забезпечення їх ефективної реалізації, а також до зменшення залежності всієї Європи від російських енергоресурсів, – сказав Науседа.

Також він наголосив, що “фінансові потоки, які допомагають Росії фінансувати цю жорстоку війну, мають бути заблоковані”.

Президент Литви Гітанас Науседа прибув 28 липня з візитом до Києва. В українському парламенті він вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни – Орден Вітовта Великого.