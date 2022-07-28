Ще один: Україні безкоштовно передадуть безпілотник, на який зібрали кошти поляки

Липень, 28 в 12:45

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти люди в Польщі.

Про рішення компанії 28 липня повідомив журналіст та ініціатор збору коштів Славомір Сераковський.

В офіційному листі на ім’я журналіста компанія подякувала всім полякам, які долучились до акції.

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– Ми вражені тим, що сотні тисяч поляків взяли участь в організованій вами акції. Хочемо стати частиною цього вияву людської солідарності, тому безкоштовно пожертвуємо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли якнайкраще захищати Батьківщину, – зазначили в компанії.

Таким чином зібрані на безпілотник 22,5 млн злотих (понад 176 млн грн) спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

А решту 1,8 млн злотих (понад 14 млн грн), які зібрали під час акції, перерахують до фонду Збройних сил України.

За словами Славоміра Сераковського, збір коштів триватиме до кінця тижня, тож сума допомоги зросте ще більше.

Участь в акції взяли 217 тис. поляків та майже 1 тис. білорусів.

Нагадаємо, що в травні компанія Baykar оголосила про безкоштовну передачу Україні безпілотника Bayraktar, на який за три дні зібрали кошти в Литві. За €5 млн тоді вирішили купити боєприпаси.

За місяць, 27 червня, Baykar заявила, що безкоштовно передасть Україні три ударні безпілотники, на які українці зібрали понад 600 млн грн.

Витратити гроші попросили на допомогу в боротьбі народу України.

Наступного дня ідея зібрати гроші на Bayraktar для України з’явилась у польського журналіста Славоміра Сераковського.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Sławomir Sierakowski