Липень, 29 в 16:57

У п’ятницю, 29 липня, на автозаправних станціях (АЗС) у Польщі знизилися ціни майже на всі види пального.

Зокрема, продовжив дешевшати бензин. За літр пального марки А-95 потрібно в середньому заплатити 7,18 злотих (це 55,4 грн за курсом Національного банку України станом на 29 липня). Напередодні цей бензин продавали за ціною 7,21 злотих за літр.

Середня вартість бензину марки А-98 знизилася до 7,72 злотих/літр (59,6 грн) з 7,74 злотих за літр днем раніше.

Зараз дивляться

Літр дизельного палива навпаки трохи здорожчав – до 7,49 злотих (57,8 грн). Напередодні середня вартість дизпалива становила 7,48 злотих/літр.

Водночас здешевшав преміальний дизель – до 7,69 злотих за літр (59,3 грн) у порівнянні з 7,72 злотих/літр напередодні.

Знизилися середні ціни і на автогаз (LPG): сьогодні літр продають за ціною 3,28 злотих (25,3 грн). У четвер це пальне коштувало 3,30 злотих/літр.

Вартість пального варіюється в різних воєводствах Польщі. Зокрема, ціни на бензин А-95 коливаються від 6,63 злотих за літр (51,2 грн) у Вармінсько-Мазурському воєводстві до 7,34 злотих/літр (56,6 грн) у Куявсько-Поморському та Люблінському воєводствах.

Середня вартість бензину А-98 найнижча у Великопольському воєводстві (7,40 злотих/літр, або 57,1 грн), найвища – в Опольському воєводстві (7,98 злотих/літр, або 61,6 грн).

Дизпаливо найменше коштує у Великопольському воєводстві (в середньому 7,36 злотих/літр, або 56,8 грн), а найбільше – у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,60 злотих за літр, або 58,6 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні напередодні вихідних змінилися. Зокрема, бензин категорії А-95+ здорожчав на 34 копійки та в середньому коштує 52,34 грн/л.

Вартість бензину А-95 в середньому становить 50,51 грн/л. А ціни на бензин А-92 підскочили на 11 копійок – до 49,55 грн/л.

Середня ціна дизпалива становить 55,36 грн/л. А ціни на автогаз впали на 51 копійку і в середньому становлять 29,4 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl