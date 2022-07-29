Липень, 29 в 17:21

Латвійське підприємство Latvijas gāze відновило закупівлю газу в Росії.

Про це повідомляє латвійський телеканал Latvijas Televīzija.

Голова компанії Айгарс Калвітіс заявив, що компанія знову купує російський газ, але розплачується за нього не рублями, а євро.

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– Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у Газпрому, тому що не можемо розрахуватися з Газпромом. У нас є інший постачальник, – розповів Калвітіс.

При цьому він не повідомив, хто саме є постачальником, посилаючись на комерційну таємницю.

Як зазначає видання Delfi, за останній місяць до Латвії з Росії закачали близько однієї терават-години газу. Очільник компанії Latvijas gāze запевняв, що газ купується не у Газпрому.

Варто зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потоки російського газу до Латвії кілька разів припинялися. А з середини червня постачання збільшується.

28 липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міноборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.