Накладемо нові санкції: Блінкен застеріг Лаврова від спроб РФ анексувати Україну

Липень, 29 в 23:38

Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС РФ Сергій Лавров провели першу телефонну розмову з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Блінкен заявив, що це була відверта розмова з Лавровим від початку війни в Україні.

Зараз дивляться

Глава Держдепу США сказав, що натиснув на Кремль з метою ухвалення останнім суттєвого рішення щодо обміну Віктора Бута, торговця зброєю з Росії, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США на двох американців, яких утримує Росія – Брітні Ґрінер та Пола Велана.

У п’ятничній заяві МЗС Росії говориться, що Лавров рекомендував Блінкену, щоб Сполучені Штати повернулися до режиму “тихої дипломатії щодо можливого обміну полоненими без спекулятивного інформаційного вкидання”.

Читайте Сенат США вимагає від Держдепу визнати Росію спонсором тероризму

Блінкен сказав, що також обговорили питання початку транзиту українського зерна Чорним морем, висловивши сподівання, що це відбудеться якнайшвидше. А ось у російському МЗС звинуватили санкції США в ускладненні питання.

А ще Ентоні Блінкен застеріг Сергія Лаврова від спроб Росії анексувати більшу частину України, наголосивши, що світ не визнає анексії та це спричинить додаткові значні санкції для Росії.