Липень, 29 в 21:56

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкційний список проти РФ, додавши до нього двох фізичних та чотирьох юридичних осіб з Росії.

Ци випливає з сайту Управління з контролю за іноземними активами Мінфіна США

Таким чином, з 29 липня американські санкції поширюються на громадянку Росії Наталію Бурлінову. Вона є засновником та президентом Центру підтримки та розвитку громадських ініціатив “Креативна дипломатія”.

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– Бурлінова описала Центра “Креативна дипломатія” як незалежну за думкою та місією організацію, але вона залежить від державного фінансування. Незважаючи на спроби приховати свої відносини з російським урядом та його спецслужбами, російські спецслужби спрямовують та фінансують Бурлінову та Центр, – йдеться у повідомленні.

Як пише Українська правда, зазначений центр був раніше підтриманий очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Крім того, до санкційного переліку увійшов Олександр Іонов, який є президентом та засновником “Антиглобалістського руху Росії”, ТОВ “Іонів Трансконтиненталь” та інформаційне агентство Stop-Imperialism.

– Щонайменше з літа 2020 року Іонов співпрацював та координував свої дії з ФСБ для виявлення соціально-політичних точок спотикання у Сполучених Штатах. Він надавав підтримку, зазвичай як грошових пожертвувань, організаціям, які, на його думку і російських спецслужб, могли створити соціально-політичні заворушення США, – йдеться у поясненні американського Мінфіну.

Також Олександр Іонов співпрацював з “кухарем Путіна” Євгеном Пригожиними для поширення дезінформації, яка мала б вплинути на виборчий процес у США та посилити соціально-політичний розкол у Сполучених Штатах, зазначає американський Мінфін.

Раніше розслідування українських дослідників з InformNapalm довело причетність Олександра Іонова до “фабрики тролів” Пригожина, яка сприяла поширенню пропаганди РФ на іспаномовні країни Латинської Америки, зокрема у Венесуелі.

Джерело: U.S. Department of the treasury