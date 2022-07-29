США заплатять $10 млн за інформацію про Пригожина та його “фабрику тролів”
За інформацію про те, як Агентство інтернет-досліджень (“фабрика тролів”) російського бізнесмена Євгена Пригожина впливало на хід і результат виборів у США, Держдеп оголосив нагороду в розмірі до $10 млн.
У Вашингтоні припускають, що Пригожин зі спільниками свідомо та навмисно змовилися, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам, втрутившись у політичні та виборчі процеси, включаючи президентські вибори 2016 року.
– Ми заохочуємо всіх, хто має інформацію про IRA, Євгена Вікторовича Пригожина та пов’язані з ними російські організації та/або осіб, пов’язаних з втручанням у вибори в США, зв’язатися з офісом Rewards for Justice через наш канал повідомлень на основі Tor, – повідомляють у держдепі.
За інформацією Вашингтона, ще у 2014 році російські компанії розпочали операції з втручання в політичну систему США зі стратегічною метою – посіяти розбрат.
До слова, у березні цього року Федеральне бюро розслідування США знову оголосило у розшук великого бенефіціара путінського режиму Євгена Пригожина.
Його звинувачують у змові з метою шахрайства, що спрямоване проти Сполучених Штатів.
Джерело: Держдеп США