Британський депутат вимагає вислати посольство РФ після заклику до страти бійців Азову

Липень, 30 в 21:59

У Великій Британії депутат Лейбористської партії Кріс Браянт закликав британський уряд вислати з країни російське посольство після заяв дипмісії про повішення українських військових з полку Азов.

Про це Кріс Браянт написав на своїй сторінці у Twitter.

– Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви, – написав він.

Кріс Браянт також звернувся до очільниці МЗС Британії Ліз Трасс (яка наразі балотується на посаду прем’єр-міністра Великої Британії) із питанням, що вона планує з цим робити.

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Зазначимо, що повідомлення російського посольства, через яке почався скандал, закликало до страти українських воїнів. Посольство написало, що військові з полку Азов “заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення”.

Це відбулось на тлі терористичного акту по Оленівці, що на Донеччині, де російські війська 29 липня вдарили по колонії, в якій перебували українські військовополонені. В результаті атаки були вбиті, за даними президента Володимира Зеленського, понад 50 людей. Водночас Офіс генпрокурора повідомляв, що відомо щонайменше про 130 поранених українських військових у полоні.

Служба безпеки України оприлюднила докази, що теракт в Оленівці скоїли російські окупанти.

Джерело: Crhis Bryant