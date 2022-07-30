Китай оголосив військові навчання на тлі можливої поїздки Пелосі на Тайвань

Липень, 30 в 10:59

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі може прибути з візитом на Тайвань найближчими днями.

Про це повідомляє Washington Post, хоча у Вашингтоні його поки не підтвердили.

NEW: @JoshRogin tells @CapehartJ about reports of Speaker Pelosi plans to visit Taiwan: “Diplomatic sources confirm she is set to go and it will be on the early side of her trip within the next few days… Until she lands, things could change, but that she’s going.” #PostLive pic.twitter.com/U4HeraLy9f — Washington Post Live (@PostLive) July 29, 2022

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Тим часом Китай на тлі можливого візиту Пелосі на Тайвань оголосив про проведення військових навчань поблизу острова. Вони відбуватимуться у чотирьох районах Південно-Китайського моря. Зокрема, в акваторіях провінцій Гуандун та Хайнань.

Видання The Straits Times також повідомляє, що 30 липня Китай проведе військові навчання з бойовими стрільбами у Тайванській протоці. Маневри пройдуть біля острова Пінтань у провінції Фуцзянь.

– Будуть проводитися навчання з бойовою стрільбою, а води біля Пінтаню (125 км від Тайваню) в Фучжоу, провінція Фуцзянь на сході Китаю, будуть перекриті з 8:00 до 21:00, – повідомили в уряді.

Днями Китай пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

До слова, жоден чинний спікер Палати представників США не відвідував Тайвань з 1997 року.

Китай регулярно протестує проти візиту іноземних чиновників на острів, оскільки вважає його своєю територією.