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Китай оголосив військові навчання на тлі можливої поїздки Пелосі на Тайвань

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Китай оголосив військові навчання на тлі можливої поїздки Пелосі на Тайвань
Фото: Depositphotos

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі може прибути з візитом на Тайвань найближчими днями.

Про це повідомляє Washington Post, хоча у Вашингтоні його поки не підтвердили.

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Тим часом Китай на тлі можливого візиту Пелосі на Тайвань оголосив про проведення військових навчань поблизу острова. Вони відбуватимуться у чотирьох районах Південно-Китайського моря. Зокрема, в акваторіях провінцій Гуандун та Хайнань.

Видання The Straits Times також повідомляє, що 30 липня Китай проведе військові навчання з бойовими стрільбами у Тайванській протоці. Маневри пройдуть біля острова Пінтань у провінції Фуцзянь.

– Будуть проводитися навчання з бойовою стрільбою, а води біля Пінтаню (125 км від Тайваню) в Фучжоу, провінція Фуцзянь на сході Китаю, будуть перекриті з 8:00 до 21:00, – повідомили в уряді.

Днями Китай пригрозив дати “рішучу та сильну” відповідь на будь-який візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

До слова, жоден чинний спікер Палати представників США не відвідував Тайвань з 1997 року.

Китай регулярно протестує проти візиту іноземних чиновників на острів, оскільки вважає його своєю територією.

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