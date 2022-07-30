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Потрібні кращі гарантії безпеки для України та робота гумкоридорів: Спартц про зернову угоду

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вікторія Спартц
Фото: Getty Images

Член Палати представників США Вікторія Спартц закликала Організацію Об’єднаних Націй припинити так звану зернову угоду, поки нададуть кращі гарантії для безпеки України. Конгресвумен українського походження вважає, що необхідно відправити кораблі до Чорного моря, щоб забезпечити роботу гуманітарних коридорів.

Про це йдеться у листі Вікторії Спартц до генерального секретаря ООН. За словами американської конгресвумен, вона розчарована відсутністю активної керівної ролі ООН для стабілізації ситуації в Україні.

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Після ракетних ударів російської армії по Одеському морському торгівельному порту одразу після підписання угоди ймовірні наслідки домовленостей з країною-агресором без механізмів контролю можуть обійтися дорого Україні.

Спартц переконана, що саме тому угоду варто зупинити, поки для України не забезпечать кращі гарантії безпеки. Член Палати представників США закликала розгорнути кораблі ООН у Чорному моря для забезпечення гумкоридорів, щоб Україна не зазнала ударів по своїх портах.

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