Липень, 31 в 16:24

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Європейський Союз має оголосити Росію країною – спонсором тероризму.

Про це очільник МЗС Латвії заявив після оприлюдненого факту загибелі десятків українських полонених військовослужбовців в окупованій Оленівці на Донеччині, повідомляє видання Politico.

Нагадаємо, 29 липня у колонії в Оленівці, де утримували українських полонених, пролунав вибух. У Генштабі ЗСУ вважають, що окупанти це зробили, щоб приховати тортури та розстріли, які відбувалися там за наказами окупаційної адміністрації.

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А у РФ звинуватили Україну в навмисному обстрілі колонії та навіть офіційно запросили ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста провести розслідування.

За словами міністра закордонних справ Латвії, зараз слід називати речі своїми іменами.

– Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, а її ми завжди називали терористичною організацією, – сказав Рінкевичс в інтерв’ю Politico.

Він наголосив, що Європі слід посилити ізоляцію Росії та спрямовувати Україні додаткове озброєння.

Міністр також закликав конфіскувати активи російського уряду, а країнам ЄС обмежити видачу віз росіянам.

– Російське суспільство має це відчути. Якщо ми засуджуємо такі країни як Іран, то Росія нічим не відрізняється, — сказав Рінкевичc.

За словами президента Володимира Зеленського, юридичне визнання Росії терористичною державою, як це вже зробив Держдепартамент США, потрібне не як політичний жест, а як ефективний захист вільного світу.

Нагадаємо, що нещодавно Латвія заборонила постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року. Таке рішення стало реакцією на повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну.

Раніше уряд Латвії заборонив в’їзд для 102 громадян РФ на територію Республіки.